Багдад, , 18:31 — REGNUM В Ираке военная база «Сил народной мобилизации», шиитского ополчения, которое входит в объединенные вооруженные силы Ирака, подверглась авиаударам со стороны неизвестных самолетов в провинции аль-Анбар. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Главнокомандующий «Сил народной мобилизации» в провинции аль-Анбар Касим Муслех заявил, что в результате авианалета жертв не зафиксировано. По его словам, удары не нанесли ущерб инфраструктуре базы, так как большая часть бомб приземлилась за ее периметром.

Данный удар стал очередным в серии нападений со стороны неизвестных сил на военные базы и склады оружия «Сил народной мобилизации». Само ополчение обвиняет в атаках Израиль, который ранее часто атаковал про-иранские базы в Сирии.