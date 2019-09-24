Эр-Рияд, , 17:57 — REGNUM Работа международного аэропорта Дубая, который является одним из самых оживленных в мире, была прервана 22 сентября из-за «подозрительной активности неизвестных дронов». Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

На время приостановки работы аэропорта прибывающие рейсы приходилось разворачивать и направлять в небольшой аэропорт в соседнем эмирате Шарджа. Несмотря на то, что работа аэропорта Дубая была прервана ненадолго — с 12:36 по 12:51 по местному времени, власти заявили, что в ближайшее время будут предприняты усиленные меры безопасности для того, чтобы исключить повторения таких случаев в будущем.

Напомним, что на прошлой неделе поддерживаемое Ираном ополчение хуситов в Йемене пригрозило использовать военные беспилотники для поражения десятков целей в Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются ключевым членом Арабской коалиции, поддерживающей законное правительство в Йемене.