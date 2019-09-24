Южно-Сахалинск, , 17:50 — REGNUM Дополнительный буксир-спасатель направлен Росрыболовством к терпящей бедствие плавбазе «Пётр Житников» в Сахалинской области. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Росморречфлота.

К плавбазе, находящейся в 40 километрах к югу от острова Итуруп, уже прибыли спасательные суда «Преданный» от Росрыболовства и «Атлас» от Росморречфлота. На горящую плавбазу высадились спасатели, они оценивают фронт работ. Сами работы по спасению судна начнутся с наступлением светлого времени суток.

В настоящее время идёт проливка внешних конструкций судна, вода подаётся и внутрь плавбазы через лопнувшие от огня иллюминаторы. Орошение судна будет вестись в течение всей ночи.

Были эвакуированы 363 человека из 419 находившихся на борту плавбазы. Все спасённые будут доставлены в порт приписки судна во Владивостоке. На горящей плавбазе остались 56 человек для поддержания живучести судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на борту плавбазы «Пётр Житников» в Сахалинской области. По предварительной информации, пожар был ликвидирован силами работников плавбазы, однако позднее пресс-служба ГУ МЧС региона проинформировала, что борьба с возгоранием продолжается, площадь пожара достигла 200 кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет.

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