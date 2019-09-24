Верхний Уфалей, Челябинская область, , 17:30 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер назвал виновных в том, что Верхний Уфалей с 21 сентября остаётся практически без централизованного водоснабжения. Это произошло из-за безответственного поведения местных чиновников, считает глава региона.

«До руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации, подвоз питьевой воды не организован на должном уровне, встает вопрос о компетентности руководителя», — заявил Текслер.

Он добавил, что в области создан резервный фонд, предназначенный специально для того, чтобы решать такие проблемы. Руководству муниципалитета нужно было обратиться за помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на насосной станции в Верхнем Уфалее вышел из строя насос, который заменить адекватно не смогли. В итоге несколько дней часть горожан остаются без питьевой воды.

При этом в 2019 году на модернизацию водоснабжения муниципалитету было направлено 27,9 млн рублей. Сейчас в город срочно выезжает глава минстроя региона Виктор Тупикин, который на месте будет решать проблему и обеспечивать подключение населения к водоснабжению.

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