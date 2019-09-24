Волгоград, , 17:27 — REGNUM 35-летнего жителя Самары подозревают в даче взятки сотруднику полиции Волгоградской области. Мужчина за 200 тысяч рублей предлагал аннулировать штраф грузоперевозчикам, перевозившим без разрешительных документов габаритные тепловые установки для котельных. Факт передачи взятки зафиксировали в полиции, сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Четыре грузовых автомобиля остановили на передвижном посту в Центральном районе Волгограда в конце августа 2019 года. В отношении водителей составили протоколы — у них не было необходимых документов для перевозки габаритного оборудования. Индивидуальным предпринимателям, грузоперевозчикам товара, грозил штраф в размере до 400 тысяч рублей. Доверенное лицо коммерсантов встретился с начальником подразделения полиции и предложил заплатить половину этой суммы за прекращение преследования. В момент передачи взятки «парламентёра» задержали.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.