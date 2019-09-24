Ханты-Мансийск, , 17:21 — REGNUM Крупный пожар ликвидирован спасателями в здании торгового центра ангарного типа в городе Нижневартовске. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

Пожар возник в промышленной зоне, в двухэтажном здании, где располагается магазин «Светофор», к нему примыкает здание магазина «Надомаркет». Возгорание случилось в 11:49 по местному времени (09:49 мск), люди покинули загоревшееся здание самостоятельно до приезда пожарных.

Общая площадь возгорания составила около 900 кв. метров, при этом на площади 300 кв. метров произошло обрушение кровли. С огнём боролись 54 человека и 11 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 17:42 (15:42 мск). По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в крупном торговом центре в Югре.

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