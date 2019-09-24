Симферополь, , 17:17 — REGNUM Два студента симферопольского колледжа жестоко избили мужчину без определенного места жительства, заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В полицию Симферополя поступило сообщение от врача одной из больниц о том, что в к ним доставлен неизвестный мужчина с многочисленными травмами внутренних органов, ранами лица, головы и грудной клетки. Позже удалось выяснить, что он подвергся нападению и был жестоко избит двумя учащимися одного из колледжей Симферополя в возрасте 17 и 18 лет», — отметили в МВД.

По данным правоохранителей, позже от молодых людей поступили явки с повинной, оба дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле курортного города Саки в бытовой драке был убит начальник местного отделения МЧС.

Об этом: В Крыму убили начальника городского отделения МЧС