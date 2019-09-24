Симферополь, 24 сентября 2019, 17:17 — REGNUM Два студента симферопольского колледжа жестоко избили мужчину без определенного места жительства, заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, позже от молодых людей поступили явки с повинной, оба дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле курортного города Саки в бытовой драке был убит начальник местного отделения МЧС.