Исламабад, , 17:17 — REGNUM В результате землетрясения на северо-востоке Пакистана пострадали не менее 100 человек, восемь человек погибли, 24 сентября передает агентство Reuters.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло днём 24 сентября в 23 километрах к северу от Джелума, на глубине 10 километров. В результате землетрясения пострадал крупный город Мирпур в пакистанском Кашмире.

Согласно заявлению местных властей, число жертв и пострадавших в результате землетрясения может возрасти — под завалами в Мирпуре находятся люди, некоторые раненые в госпиталях находятся в критическом состоянии.

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