Псков, , 17:14 — REGNUM Псковский городской суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы из Пскова и её 47-летней соучастницы из Вологды за сделку по передаче новорождённого ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, обе женщины признаны виновными в совершении преступления по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.

Суд установил, что сделка была совершена 1 декабря 2018 года. 24-летняя псковичка, выписавшись из Псковского перинатального центра с новорождённой девочкой, безвозмездно передала младенца жительнице Вологды, с которой предварительно договорилась об этом по интернету.

Участницы сделки были изобличены псковскими полицейскими совместно со следователями из Вологодской области. Женщины находились под арестом, а ребёнок передан в медицинское учреждение.

Жительнице Пскова назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, её соучастнице из Вологды — два года и четыре месяца. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

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