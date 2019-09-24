Верхний Уфалей, Челябинская область, , 17:09 — REGNUM В Челябинской области Верхнеуфалейский городской округ в 2019 году получил из облбюджета 27,9 млн рублей. Эти деньги были выделены на модернизацию систем водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора.

Тем не менее сейчас многие горожане остались без воды. На место направлены министр строительства региона и другие представители правительства, которые будут разбираться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на насосной станции произошла авария. Насос вышел из строя, а адекватно заменить его оказалось нечем.

Сейчас в городе организован подвоз воды. Маломобильные граждане имеют возможность заказать её доставку.

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