Новосибирск, , 17:05 — REGNUM По информации единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска, площадь возгорания на мусорном полигоне составила около 3 тыс. кв. метров. Как уточнили ИА REGNUM в мэрии города, горит полигон «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство».

"В настоящее время устанавливаются причины возгорания», — отметили в горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 сентября, в Новосибирске загорелся мусорный полигон. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас ведётся проливка водой и засыпание грунтом тлеющих участков.

По данным ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, открытый огонь был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.

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