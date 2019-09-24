Брянск, , 17:02 — REGNUM Правоохранительные органы Брянска расследуют уголовное дело в отношении сотрудников кредитного потребительского кооператива «Достояние народа». По версии следствия, в результате мошеннических действий работники «финансовой пирамиды» завладели более чем девятью миллионами рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Кооператив начал свою работу в ноябре 2017 года, он располагался в Брянске на проспекте Ленина, дом 24. Деятельность организации была направлена на привлечение денежных средств граждан, при которой выплата дохода осуществлялась за счёт привлечения денег других физических лиц. В августе 2019 года «финансовая пирамида» без предупреждения прекратила свою деятельность. Предварительная сумма причинённого ущерба потерпевшим составляет 9,612 млн рублей.

Следователи устанавливает личности и местонахождение скрывшихся работников кооператива. Граждан, пострадавших от незаконных действий сотрудников фирмы, просят обращаться в полицию.