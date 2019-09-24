Новосибирск, , 16:55 — REGNUM Новосибирские пожарные поделились фотографиями с мусорного полигона, который загорелся сегодня, 24 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дымом затянуло Ленинский и Кировский районы города ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

В Новосибирске горит мусорный полигон ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Очевидцы отмечают, что Ленинский и Кировский районы Новосибирска затянуло едким дымом. Осложняет ситуацию сильный ветер.

Дымом затянуло Ленинский и Кировский районы города ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Напомним, что это уже не первый пожар на муниципальном мусорном полигоне в Новосибирске. С 2006 здесь периодически происходят возгорания. Последний раз пожар тушили в 2018 году.

К настоящему времени пожарные уже ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожарные уже ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне. Ведётся проливка водой и засыпание грунтом тлеющих участков.

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