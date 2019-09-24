Новосибирск, 24 сентября 2019, 16:55 — REGNUM Новосибирские пожарные поделились фотографиями с мусорного полигона, который загорелся сегодня, 24 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Очевидцы отмечают, что Ленинский и Кировский районы Новосибирска затянуло едким дымом. Осложняет ситуацию сильный ветер.
Напомним, что это уже не первый пожар на муниципальном мусорном полигоне в Новосибирске. С 2006 здесь периодически происходят возгорания. Последний раз пожар тушили в 2018 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожарные уже ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне. Ведётся проливка водой и засыпание грунтом тлеющих участков.
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