Токио, , 17:01 — REGNUM В ночь с 22 на 23 сентября тайфун «Тапа» прошел через пролив Цусима и принес проливные ливни в юго-западную, западную и центральную части Японии. Только за час выпало около 120 миллиметров осадков, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Тайфун NASA

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на острове Цусима префектуры Нагасаки случился первый за 50 лет ливень.

Кроме этого, тайфун также спровоцировал сильнейшие ветра в 40 метров в секунду в префектурах Токусима и Миэ. Из-за ветра было приостановлено движение скоростных поездов «Синкансэн» в районе Кюсю. Авиакомпании Nippon Airways отменили 166 внутренних рейсов, Japan Airlines 130.