* запрещённая в России организация

Могадишо, , 17:34 — REGNUM В результате рейда, совершенного перед рассветом террористической группировкой «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу правительственных сил в южной части Сомали, погибли по меньшей мере 18 солдат сомалийской армии. «Мы потеряли много солдат в этом террористическом акте. Но наши войска также ликвидировали в ответ 13 боевиков», — заявил сомалийский военный чиновник Мохамед Абди. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

Этот инцидент был последним в серии нападений повстанцев в южных и центральных районах Сомали. Нападение было совершено в провинции Нижняя Шабелле, на окраине областной столицы-порта Марка.

По словам Абди, атака началась со взрыва автомобиля террориста-смертника у входа на военную базу. Представитель местного правительства Абдуллахи Али Ахмед сообщил по телефону, что перестрелка между двумя сторонами продолжалась около двух часов. «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение. Группировка, однако, заявила, что убила более 20 солдат и ненадолго захватила базу, грабя боеприпасы.

Выступая перед местными СМИ в столице Могадишо, начальник армии Одоваа Юсуф Раге подтвердил утреннее нападение, но сказал, что войска Сомали одолели боевиков и отбили их нападение.