Москва, , 16:45 — REGNUM Следственный комитет РФ проверит информацию о падении лифта в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом 24 сентября сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошёл 23 сентября в жилом доме на юго-западе Москвы. Лифт резко проехал несколько этажей вниз (с 15 до 8) и остановился. Спуск сопровождался звуками падения частиц бетона на крышу лифта. В результате инцидента пассажир получил ушиб позвоночника.

Организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Впоследствии будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в жилых домах заменили 32 тыс. устаревших лифтов на современные, соответствующие специальным городским стандартам.

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