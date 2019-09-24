Нижний Новгород, , 16:37 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и трамвая в Нижнем Новгороде. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла днём 24 сентября на площади Киселёва в Нижнем Новгороде. Столкнулись пассажирский автобус «Лиаз», следовавший по маршруту №11 и трамвай маршрута №8. В автобусе было около 30 пассажиров, в трамвае находились 10 пассажиров.

Всего в результате аварии пострадали шесть человек, все пострадавшие — женщины возрастом от 36 до 70 лет. Пятеро из них ехали в автобусе, одна была пассажиркой трамвая. Все пострадавшие были доставлены в клиническую больницу и осмотрены медиками. Тяжелых травм нет ни у кого, после осмотра и оказания необходимой помощи все были отпущены.

В настоящее время на месте ДТП движение затруднено. Сотрудники ГИБДД выясняют все подробности и причины произошедшего для установления точной картины ДТП и определения виновного в столкновении.

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