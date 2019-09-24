Исламабад, , 16:25 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,3 в пограничной зоне между Пакистаном и Индией привели к гибели пяти человек, сообщает 24 сентября телеканал Geo TV.

По имеющимся данным, кроме пятерых погибших уже известно о более чем ста пострадавших. Власти считают, что число пострадавших не полное и ожидают увеличения их списков.

Землетрясение сильнее всего ощущалось в 173 км к северо-западу от крупного города Лахор. При этом подземные толчки также ощущались и на территории соседней Индии.

Опубликованы фотографии дорог возле города Мирпур, на которых появились крупные разломы.

В район бедствия переброшены подразделения пакистанской армии, которых задействуют в поисково-спасательных операциях.

Власти Индии о жертвах и разрушениях не сообщали.

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