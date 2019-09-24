Исламабад, , 16:17 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего на севере Пакистана 24 сентября, один человек погиб и около 50 получили ранения. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.

«(Наибольший) ущерб понесли районы между Джелумом и Мирпуром, — сказал начальник Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана генерал-лейтенант Мохаммад Афзал. — Пока у нас есть информация о гибели девочки и ранениях почти 50 человек».

Джелум расположен на северо-востоке Пакистана, примерно в 120 км к юго-востоку от Исламабада. Мирпур находится на пакистанской стороне спорной территории Кашмир.

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