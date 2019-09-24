Киров, , 15:56 — REGNUM Учащийся одной из школ Кирова, заподозренный полицией в намерении массового убийства, конфликтовал со сверстниками. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

По его словам, 16-летнему мальчику оказывают психологическую помощь, с него взяли подписку о невыезде. Работа ведется и с его одноклассниками. Подробности дела не разглашаются, расследованием занимается Следственный комитет.

Шабардин уточнил, что оружия или взрывных устройств у подростка не было, жестоких поступков он не совершал. Школьник интересовался в интернете сообществами, посвященными массовым убийствам, сказал омбудсмен ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД заявили о предотвращении массового убийства в одной из кировских школ. Один из учеников, сообщили правоохранители, планировал применить против сверстников холодное оружие и бомбу.

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