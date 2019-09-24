Ялта, Крым, 24 сентября 2019, 15:45 — REGNUM В отношении ялтинских полицейских, задержанных по обвинению в организации незаконной миграции, возбудили новые уголовные дела за взяточничество. Об этом 24 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. По данным следствия, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте Константин Мишенёв, а также его заместитель и начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции «Массандровский».
Об этом: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции