Ялта, Крым, , 15:45 — REGNUM В отношении ялтинских полицейских, задержанных по обвинению в организации незаконной миграции, возбудили новые уголовные дела за взяточничество. Об этом 24 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю.

«Выявлены три дополнительных эпизода преступной деятельности членов группы, по которым были возбуждены ещё три уголовных дела по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 — получение взятки, части 3 статьи 33, части 5 статьи 291.1 — посредничество во взяточничестве УК РФ. Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях», — отметили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. По данным следствия, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте Константин Мишенёв, а также его заместитель и начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции «Массандровский».

Об этом: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции