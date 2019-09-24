Исламабад, , 15:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник, 24 сентября, в Пакистане. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на метеорологический департамент Пакистана.

По предварительной оценке, эпицентр землетрясения находился недалеко от горного города Джехлум в провинции Пенджаб.

Подземные толчки сотрясли многие здания в Исламабаде, вынудив испуганных людей покинуть многоэтажные строения и оставаться на улицах.

Данных о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока нет.