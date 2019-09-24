Джаяпура, Индонезия, 24 сентября 2019, 15:33 — REGNUM Начальник полиции Индонезии Тито Карнавян заявил, что беспорядки, которые произошли в индонезийской провинции Папуа 23 сентября, привели к гибели 26 человек, сообщает Kompas.
«Погибли 26 человек, 4 из них были коренными жителями Папуа», — заявил Тито Карнавян на пресс-конференции в офисе координационного министерства по политике и безопасности Индонезии 24 сентября.
«Все они погибли в результате колотых ран и ожогов», — отметил Тито Карнавян.
По его словам, ситуация в Вамене, где накануне произошли беспорядки, сейчас находится под контролем.
Ранее в национальной полиции Индонезии сообщали о 23 погибших и 77 раненых.
Как передавало ИА REGNUM, правоохранительные органы Индонезии задержали более 300 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в провинции Папуа.
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