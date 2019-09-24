Каир, , 17:23 — REGNUM В Египте убиты шестеро членов движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Египта.

Операция силовиков проходила в пригороде Каира. В сообщении ведомства утверждается, что погибшие планировали вооруженные нападения на территории страны.

В Египте «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были признаны террористической организацией в 2013 году; тысячи ее членов были арестованы.