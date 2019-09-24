Самара, , 17:48 — REGNUM Бывший сотрудник полиции признан виновным в получении взятки через посредника в Самаре. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Судом установлено, что в 2017 году сотрудник полиции провел доследственную проверку по факту незаконного использования организацией в коммерческой деятельности контрафактного программного обеспечения. В ходе этой проверки у коммерческой фирмы было изъято семь системных блоков персональных компьютеров.

По результатам проверки в апреле 2018 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако после принятия данного решения сотрудник полиции захотел получить взятку через посредника от представителя коммерческого предприятия за возврат компьютеров. Сумму взятки он назначил в размере 100 тыс. рублей.

После передачи денежных средств посреднику полицейский был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области на месте происшествия.

Октябрьский районный суд Самары приговорил бывшего полицейского к наказанию в виде 2 лет лишения свободы.