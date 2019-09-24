Уфа, , 15:10 — REGNUM В Башкирии задержали двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении экстракта маковой соломы. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам оперативников, наблюдение за подозреваемыми они вели в течение нескольких недель. В течение этого времени полицейские установили, что запрещенный товар хранится в доме у 40-летнего жителя села Тавтиманово. Именно поэтому полицейские решили задержать мужчину у него дома.

Отмечается, что в момент приезда оперативников в доме находился и его 38-летний безработный друг.

В ходе обыска полицейские изъяли шесть шприцов с ацетилированным опием и посуду, в которой изготавливали запрещенное вещество. На допросе обвиняемый рассказал следователям, что изготовил экстракт маковой соломы и прятал его у себя дома исключительно для личного пользования. Отмечается, что остальные приспособления для производства и сами растения были обнаружены в бане.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей ч.2 ст.228 УК РФ.