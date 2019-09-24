Серенгети, Танзания, , 15:03 — REGNUM В аэропорту Серонера, расположенном на территории заповедника Серенгети, в понедельник, 23 сентября, упал самолет авиакомпании Auric Air. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации издания, катастрофа произошла в 7:30 утра по местному времени после того, как самолет высадил прибывших из Аруши туристов. В результате крушения погибли пилот и его ученик.

Известно, что за штурвалом самолета был сын главы сил гражданской обороны Танзании генерала Венанса Мабейо, Нельсон Мабейо. Второй погибший был опознан как Нельсон Оруту. Он проходил лётную практику у Мабейо, заявил в интервью Mwananchi глава авиакомпании Auric Air Питер Кимаро.

Он также рассказал, что после того, как самолет разогнался и начал взлетать, он накренился и стал резко терять высоту.

«Я был шокирован, увидев, как он упал и протаранил туалеты аэропорта, все находившиеся на борту погибли», — заявил Кимаро.