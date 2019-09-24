Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM Жители Екатеринбурга, обвиняемые в организации массовых беспорядков против строительства храма Святой Екатерины, в скором времени предстанут перед судом. Об этом сообщает ЕАН.

По информации источников агентства в силовых структурах, суд может состояться уже в середине октября.

По уголовному делу о статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» проходят горожане, которые активно участвовали в демонтаже забора и призывали к беспорядкам. Организаторы могут получить до 15 лет лишения свободы, рядовые участники — от трёх до восьми лет, а за призывы к беспорядкам могут дать до двух лет.

Напомним, протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге активизировались в мае 2019 года. В ходе протестов горожане сломали не один забор, возникали потасовки с представителями силовых структур.

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