Анкара, , 14:49 — REGNUM Двое турецких военнослужащих погибли в ходе спецоперации в Иракском Курдистане, об этом 24 сентября сообщает Ekurd.net.

Военные погибли в результате подрыва на фугасе во время выполнения спецоперации «Коготь» по зачистке региона от повстанцев Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, 27 мая Турция приступила к активной фазе указанной спецоперации по устранению влияния повстанцев на территории соседнего государства. Акция проходит с разрешения центрального правительства страны, а также руководства курдской автономии.

В ходе столкновений периодически гибнет мирное население, ряд приграничных деревень были эвакуированы.

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