Москва, , 14:47 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Красносельское» Москвы, патрульно-постовой службы и Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж со склада организации. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны сообщили полиции, что в ночное время на территорию одного из столичных складских помещений в поселении Краснопохорское (ТиНАО) проник неизвестный мужчина. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, пытавшегося похитить со склада сантехнического оборудования продукцию на сумму более 150 тысяч рублей.

После дополнительных оперативно-розыскных мероприятий было определено, что подозреваемый совершил еще пять аналогичных преступлений.

Злоумышленником оказался 44-летний приезжий, ранее работавший охранником на складе. После своего увольнения, пользуясь электронным пропуском, он в течение месяца беспрепятственно проникал в помещение, похищая сантехническое оборудование. Краденое мужчина вывозил на личном автомобиле.

Общий материальный ущерб — около 450 тысяч рублей.

Полиция провела обыск на дачном участке подозреваемого и изъяла часть похищенного имущества. Остальное мужчина успел продать.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.