Сингапур, , 14:41 — REGNUM Посольство Индонезии получило информацию от министерства внутренних дел Сингапура об аресте индонезийских граждан, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что министерство внутренних дел и национальной безопасности Сингапура объявило об аресте четырех граждан Индонезии в соответствии с законом о внутренней безопасности. В последствии одного из задержанных отпустили.

Троих граждан Индонезии обвиняют в отправке денежных средств для поддержки радикальных действий. Все они были приговорены к трем годам лишения свободы в Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее консульство Индонезии в городе Сонгкхла на юге Таиланда добилось освобождения 11 граждан Индонезии, которые были задержаны тайскими силами безопасности за нарушение территориальных границ.

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