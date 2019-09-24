В Томском районе Томской области возбуждены уголовные дела в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Мирненского сельского поселения.

Томский р-н, , 14:33 — REGNUM 28 августа пьяный 57-летний житель посёлка Мирный позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве в посёлке. На место незамедлительно выехали спецслужбы. В руках у подозреваемого вместо гранаты они обнаружили мёртвого голубя. Мужчина пояснил, что хотел привлечь к себе внимание. Он стал фигурантом уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Через две недели, вновь будучи пьяным, мужчина опять позвонил в полицию и сообщил о трёх гранатах. На этот раз оперативные сотрудники обнаружили в руках у мужчины три груши. Против него возбуждено второе уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года сотрудники ФСБ России и полиция задержали гражданина, пошутившего про теракт в Москве.

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