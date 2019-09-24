Верхний Уфалей, Челябинская область, , 14:30 — REGNUM Министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин срочно направлен в Верхний Уфалей, жители которого остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Решение о направлении Тупикина принял глава области Алексей Текслер. Министр на месте возглавит комиссию, которая будет разбираться в ситуации вокруг отсутствия в муниципалитете водоснабжения.

Поездка состоится 25 сентября.

Отметим, авария произошла 21 сентября. Из строя вышел насос большой мощности. Резервного такого же насоса не оказалось, хотя они должны быть на случай аварийных ситуаций. Сейчас вместо него стоят два насоса меньшей мощности, но их ресурсы ограничены.

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