Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону сотрудники полиции задержали пассажирку, устроившую дебош. Борт в столичный «Домодедово» отправился без неё — женщину с авиарейса сняли. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО 24 сентября.

Командир воздушного судна прибывшим полицейским сообщил, что «на борту находится пассажир, который по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает покой других пассажиров».

В отношении жительницы Таганрога составлен административный протокол.