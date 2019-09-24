Орск, Оренбургская область, , 14:22 — REGNUM В Оренбургской области по факту пожара в Орске, на котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, в ночь на 24 сентября сгорел частный дом по ул. Сурикова. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух человек, а женщина в тяжелом состоянии. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Следствие рассматривает две версии пожара — короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Уголовное дело возбуждено части 3 по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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