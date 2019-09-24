Чаплыгин, Липецкая область, , 14:22 — REGNUM В Чаплыгинском районе липецкой области 41-летний местный житель заключён под стражу по подозрению в убийстве своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 сентября подозреваемый был в гостях у 52-летней женщины, поссорился с ней, заколол ножом и покинул место преступления. Женщина умерла от полученных ранений. Утром мужчина вернулся в дом к знакомой и попросил соседей вызвать скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевшей, а прибывшая за ними следственно-оперативная группа нашла достаточно оснований, чтобы задержать мужчину.

Подозреваемый признался в совершении преступления и показал место, где выбросил орудие убийства. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.