Верхний Уфалей, Челябинская область, , 14:10 — REGNUM В челябинской области город Верхний Уфалей практически лишился воды. Это произошло 21 сентября из-за аварии на насосной станции, пишут местные СМИ.

21 сентября сгорел один из двигателей. Устранить неполадку пока не удалось.

Как следует из информации на официальном сайте мэрии, организован подвоз воды. Маломобильные граждане могут заказать доставку воды на дом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже отреагировал на ситуацию и отправил в город главу минстроя.