Киров, , 14:12 — REGNUM Массового убийства удалось избежать в одном из учебных заведений Кирова, сообщил 24 сентября РИА Новости заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

По его словам, один из учеников планировал совершить акцию массового насилия в своей школе. Для этого он приготовил холодное оружие и самодельное взрывное устройство, добавил представитель правоохранительных органов.

Каким образом в МВД узнали о планируемом преступлении, а также другие подробности не сообщаются.