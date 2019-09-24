Красноярск, , 14:08 — REGNUM Пропавшая семья из Тюхтетского района Красноярского края найдена. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

В ведомстве уточнили, что поисковая операция завершена, дети и взрослые живы, им оказали помощь.

Никаких преступлений в их отношении не совершалось. подчеркнули в ГСУ СКР по краю.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно об исчезновении семьи из четырёх человек в Красноярском крае. Они ушли в лес за шишкой и не вернулись.

По факту исчезновения семьи (49-летний мужчина, 46-летняя женщина, их 20-летний и 11-летний дети) было возбуждено уголовное дело.

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