Анкара, , 14:05 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Турции погибли по меньшей мере шесть нелегальных мигрантов, об этом 24 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на юге страны в провинции Хатай неподалеку от границы с Сирией.

Транспортное средство, доставляющее мигрантов в специальные учреждения для дальнейшей их депортации, перевернулось. Помимо погибших, ранения получили 27 человек, среди них двое военнослужащих.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Причины трагедии неизвестны, в настоящее время расследование продолжается.

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