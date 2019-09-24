Ташкент, , 13:45 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание здания ООО «Модерн лифт систем» в Ташкенте, которое занимается майнингом биткоинов, сообщает 24 сентября издание «Новости Узбекистана».

Отмечается, что возгорание подсобного помещения произошло 23 сентября в 6 часов 52 минуты (4:52 мск) на площади 30 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.

Собственники компании заявили, что всё оборудование майнинг-фермы осталось целым. Пожарные локализовали возгорание в 7 часов 06 минут (5:06 мск), а через пять минут пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в здании национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел крупный пожар. Огонь охватил площадь 400 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической сети.

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