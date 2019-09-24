Абакан, , 13:34 — REGNUM С начала 2019 года в Хакасии зарегистрирован 1821 пожар, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в республиканском главке МЧС.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано семь пожаров, в том числе один — с трагическим исходом.

В Бейском районе в селе Кирба при пожаре во времянке погибли 57-летний и 35-летний мужчины. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели двоих мужчин на пожаре в Кирбе проводит проверку следствие.

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