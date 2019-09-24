С.п. Экажево, , 13:33 — REGNUM В Ингушетии проводится проверка по факту гибели 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района. Тело ребенка обнаружили 23 сентября во дворе дома, где он проживал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«По предварительным данным, мальчик скончался в результате несчастного случая в ходе спортивных занятий. По данному факту Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Ингушетия проводится доследственная проверка <…>, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным интернет-газеты «Ингушетия», гибель ребенка может являться несчастным случаем во время тренировки на перекладине с 13-летним братом. Мальчики профессионально занимались смешанными единоборствами.