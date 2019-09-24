Уфа, , 13:32 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной вырубке лесных насаждений на сумму 4 млн рублей утвердила прокуратура Зилаирского района Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

37-летнего начальника участка ГАУ «Зилаирский лесхоз» и 53-летнего мастера леса обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.

По версии следователей, осенью 2017 года мастер леса по просьбе своего начальника выделил без разрешительной документации на заготовку древесины 5 лесорубочных делянок в Петровском участковом лесничестве.

По сообщению пресс-службы ведомства, в результате было спилено более 500 куб. метров леса. Ущерб Российской Федерации составил почти 4 млн рублей.

Отмечается, что расчетные счета обвиняемых, на которых было около 700 тыс. рублей арестованы.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.