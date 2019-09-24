Самара, 24 сентября 2019, 13:26 — REGNUM Во время лекции в техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Козлова в Самаре скончался студент третьего курса. Этот факт подтвердили в министерстве образования и науки Самарской области.
По данным ведомства, во время первой пары студенту стало плохо, была вызвана скорая помощь. Врачи провели необходимые мероприятия, однако спасти студента не удалось, сообщает «Российская газета».
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По словам родных студента, на здоровье он никогда не жаловался, также отрицают родственники и вероятность употребления молодым человеком наркотиков, сообщает «КП-Самара». Юноша является уроженцем Татарии, он приехал в Самару из Елабуги.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в общежитии химического факультета Московского государственного университета скончался один из студентов. В пресс-службе химического факультета МГУ подтвердили информацию о смерти студента, но никакой другой информации не предоставили. позднее в посольстве Казахстана в Москве уточнили, что студент скончался от удушья.