Волгоград, , 13:27 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка по факту гибели председателя Алексеевского районного суда Олега Карпенко, сообщили 24 сентября в пресс-службе ведомства. Тело мужчины обнаружили утром на пустыре в Алексеевском районе, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления СКР.

По предварительным данным, судья проживал в станице Алексеевская. 23 сентября недалеко от хутора Затоно-Подпесочный он на квадроцикле попал в промоину. Мужчина не справился с управлением и транспортное средство перевернулось в овраг. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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