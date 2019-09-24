Кабул, , 13:53 — REGNUM Министерство здравоохранения (Минздрав) Афганистана опубликовало сведения о потерях среди мирного населения за минувший год. Об этом передает TOLOnews со ссылкой на доклад.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, за период с 16 сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года в вооруженных конфликтах в стране было убито 3 300 мирных жителей и ранено 14 600 человек.

В минздраве сообщили, что мониторинг ведется во всех 34 провинциях страны. В опубликованном докладе не называются конкретные силы, которые виноваты в гибели мирных жителей, но отмечается, что в результате атак террористов-смертников погибло 460 человек, а 1200 получили ранения.