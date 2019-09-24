Киев, , 13:06 — REGNUM На окружной дороге города Бровары Киевской области произошло сразу несколько аварий, участниками которых стали девять автомобилей, сообщил 24 сентября ресурс «Информатор».

Возле дороги горели торфяники, поэтому из-за дыма многие водители не справились с управлением. Первая авария произошла в ночь на 24 сентября — фура DAF врезалась в Daewoo, спровоцировав цепную реакцию. Daewoo врезался в Opel, который въехал в Skoda, а Skoda, в свою очередь — в Газель. Автомобиль Daewoo загорелся, его водитель погиб.

Во время оформления ночной аварии, другой автомобиль Daewoo врезался Ford Transit. Водители отделались лёгкими ушибами.

В данный момент участок дороги полностью перекрыт, на месте происшествия работают три наряда патрульной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аварии на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали десять человек, из которых трое — дети.

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