Кабул, , 13:15 — REGNUM В результате авиаудара в Афганистане уничтожено минимум 30 боевиков. Об этом передает 24 сентября агентство «Синьхуа».

Сообщается, что операция проходила в провинции Бадахшан. Целью удара были три секретные базы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Журналисты агентства сообщают, что также были уничтожены тайники с оружием.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября министерство обороны Афганистана сообщило об уничтожении 22 боевиков в другой афганской провинции — Гильменд. Сообщалась, что они готовили убийства военнослужащих афганской армии.