Тверь, , 12:56 — REGNUM Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца. Об этом сообщил 24 сентября журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

По его словам, Костенко переживал из-за убийства певца при попытке ограбления, так как он нападение на Круга «не заказывал». Об этом правоохранителям рассказал Александр Осипов, осужденный за убийство застрелившего Круга Дмитрия Веселова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября СКР раскрыл подробности убийства Михаила Круга, которое произошло в Тверской области в 2003 году. Криминальный авторитет Костенко, известный как Лом, заказал кражу ценностей из дома певца, рассчитывая, что в будущем «найдет» и вернет похищенное. Однако Круг, неожиданно оказавшийся дома в момент преступления, был застрелен одним из грабителей, Дмитрием Веселовым.

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